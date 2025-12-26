Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни - РИА Новости, 26.12.2025
12:57 26.12.2025
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни
Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал москвичей и гостей столицы пересесть на городской транспорт в предновогодние...
москва, максим ликсутов , новый год
Москва, Максим Ликсутов , Новый год
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни

Ликсутов призвал москвичей пересесть на городской транспорт в предновогодние дни

© РИА Новости / Илья Питалев
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал москвичей и гостей столицы пересесть на городской транспорт в предновогодние дни.
"Я рекомендую передвигаться в эти непростые с точки зрения транспортной нагрузки дни на городском транспорте. Точно больше успеете, сможете то, что не успели доделать за весь год, именно используя наш городской транспорт. А мы постараемся со всеми моими коллегами из транспортного комплекса города Москвы, с сообществом таксистов, сделать так, чтобы праздничная атмосфера вас сопровождала при поездках", - сказал Ликсутов в интервью РИА Новости и газете "Метро".
По его словам, город традиционно по-новогоднему украсил городской транспорт - вагоны метро, электробусы, автобусы, трамваи.
Новогодняя елка с гирляндой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Москва Максим Ликсутов Новый год
 
 
