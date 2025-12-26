https://ria.ru/20251226/moskva-2064843660.html
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни - РИА Новости, 26.12.2025
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни
Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал москвичей и гостей столицы пересесть на городской транспорт в предновогодние... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:57:00+03:00
2025-12-26T12:57:00+03:00
2025-12-26T12:57:00+03:00
москва
максим ликсутов
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064583530_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_7eb6b6839e49d009cd4bdb6e006d7fe2.jpg
https://ria.ru/20251226/opros-2064754567.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064583530_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_335d1562c140ddb0b0cd594cf2f4ba0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , новый год
Москва, Максим Ликсутов , Новый год
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни
Ликсутов призвал москвичей пересесть на городской транспорт в предновогодние дни