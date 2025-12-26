Рейтинг@Mail.ru
В Москве попрощались с погибшими сотрудниками ДПС - РИА Новости, 26.12.2025
12:54 26.12.2025
В Москве попрощались с погибшими сотрудниками ДПС
В Москве попрощались с погибшими сотрудниками ДПС - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве попрощались с погибшими сотрудниками ДПС
Несколько тысяч сотрудников полиции и жителей Москвы прибыли на траурную церемонию прощания с инспекторами ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, погибшими РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
В Москве попрощались с погибшими сотрудниками ДПС

В Москве попрощались с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Несколько тысяч сотрудников полиции и жителей Москвы прибыли на траурную церемонию прощания с инспекторами ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, погибшими при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
"Сегодня на территории управления внутренних дел по Южному административному округу г. Москвы проходит траурная церемония прощания с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУМВД России по г. Москве Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, погибшими при исполнении служебного долга 24 декабря 2025 года… Несколько тысяч сотрудников и жителей города пришли проститься со своими товарищами", - говорится на сайте ведомства.
В церемонии принимают участие родные и близкие офицеров, руководство, личный состав и ветераны Главного управления МВД России по Москве, коллеги погибших и представители органов исполнительной власти.
«
"Лейтенант полиции Илья Алексеевич Климанов родился 1 августа 2001 года в городе Ступино Московской области, ему было 24 года. Он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Владимирович Горбунов родился 11 февраля 2000 года в городе Ступино Московской области, ему было 25 лет. Поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь", - отмечается в сообщении.
После завершения траурной церемонии они будут похоронены с воинскими почестями, заключили в ведомстве.
