Парковка в Москве будет бесплатной с 31 декабря по 10 января - РИА Новости, 26.12.2025
10:53 26.12.2025
Парковка в Москве будет бесплатной с 31 декабря по 10 января
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Автомобили во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 31 декабря по 10 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Парковка в праздничные дни: с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной; 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня - бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что парковки со шлагбаумом во все дни работают в обычном режиме.
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
