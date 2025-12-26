https://ria.ru/20251226/moskva-2064797912.html
Парковка в Москве будет бесплатной с 31 декабря по 10 января
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 31 декабря по 10 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.12.2025
