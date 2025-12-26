Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.