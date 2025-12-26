https://ria.ru/20251226/moskva-2064765211.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 26.12.2025
