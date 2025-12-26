Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Рейтинг@Mail.ru
07:43 26.12.2025
Мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец
Снег в Москве
Снег в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха 0 - плюс 2", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
"Предположительно, в городе снежный покров высотой не менее 5-6 сантиметров, в Подмосковье до 7-10 сантиметров", - уточнил он.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Оттепель в Москве не принесет ледяных дождей, заявил Вильфанд
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
