Москалькова рассказала об обращениях по уголовному процессу - РИА Новости, 26.12.2025
00:17 26.12.2025
Москалькова рассказала об обращениях по уголовному процессу
Большинство обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по уголовному процессу касаются отказов жертвам преступлений в возбуждении уголовного... РИА Новости, 26.12.2025
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по уголовному процессу касаются отказов жертвам преступлений в возбуждении уголовного дела, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Наиболее уязвимая категория - те, кого не допускают в (уголовный - ред.) процесс, это жертвы преступления, которым отказывают в возбуждении уголовного дела. У меня на первом месте количество этих обращений по уголовному процессу", - сказала Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что только в прошлом году по инициативе ее аппарата прокурорами было отменено 400 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
"Сегодня другая проблема, что прокурор отменяет, но это не является обязательным для следователя указанием для возбуждения уголовного дела. Он отменяет, проводит доследственную проверку и вновь выносит постановление об отказе в возбуждение уголовного дела", - добавила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс
Вчера, 23:48
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
