Москалькова рассказала об обращениях по уголовному процессу

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по уголовному процессу касаются отказов жертвам преступлений в возбуждении уголовного дела, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Наиболее уязвимая категория - те, кого не допускают в (уголовный - ред.) процесс, это жертвы преступления, которым отказывают в возбуждении уголовного дела. У меня на первом месте количество этих обращений по уголовному процессу", - сказала Москалькова в интервью радио " Комсомольская правда ".

Она отметила, что только в прошлом году по инициативе ее аппарата прокурорами было отменено 400 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.