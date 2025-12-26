Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества по низким ценам к Новому году, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина.

Она отметила, что праздничные акции и подарки - идеальное прикрытие для киберпреступников, а в предновогоднее время резко возрастает количество фишинговых рассылок, фейковых сайтов и "выгодных предложений", якобы от известных компаний или государственных учреждений.

"Одна из самых распространенных схем мошенников - "елки премиум качества по низким ценам". Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой "для подтверждения покупки", где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает", - рассказала собеседница агентства.

Воронина напомнила, что стоит всегда проверять домен сайта или адрес электронной почты, а также отметила, что настоящие организации никогда не просят вводить данные карты на сторонних сайтах или подтверждать личность через фото паспорта.