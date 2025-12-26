Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году - РИА Новости, 26.12.2025
01:29 26.12.2025
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году

РИА Новости: мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества по низким ценам к Новому году, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина.
Она отметила, что праздничные акции и подарки - идеальное прикрытие для киберпреступников, а в предновогоднее время резко возрастает количество фишинговых рассылок, фейковых сайтов и "выгодных предложений", якобы от известных компаний или государственных учреждений.
"Одна из самых распространенных схем мошенников - "елки премиум качества по низким ценам". Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой "для подтверждения покупки", где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает", - рассказала собеседница агентства.
Воронина напомнила, что стоит всегда проверять домен сайта или адрес электронной почты, а также отметила, что настоящие организации никогда не просят вводить данные карты на сторонних сайтах или подтверждать личность через фото паспорта.
"Если гражданин попался на уловки мошенников, следует немедленно заблокировать карту через банк, отменить подписки, изменить пароли, подать заявление в полицию и обратиться в поддержку приложений, где произошёл обман", - заключила юрист.
