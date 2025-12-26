Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти стремительно теряют поддержку Запада, заявил Додон
13:00 26.12.2025
Молдавские власти стремительно теряют поддержку Запада, заявил Додон
Молдавские власти стремительно теряют поддержку Запада, заявил Додон
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
владимир филат
мвф
евросоюз
молдавия
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, владимир филат, мвф, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Владимир Филат, МВФ, Евросоюз
Молдавские власти стремительно теряют поддержку Запада, заявил Додон

Додон: Санду и правящая партия стремительно теряют поддержку Запада

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) стремительно теряют поддержку Запада, благодаря которому пришли к власти и до сих пор удерживались у руля государства, заявил экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"Решение МВФ прекратить финансирование Молдавии и тот факт, что переговоры о вступлении в ЕС не начались в обозначенный срок – это "красная карточка" Запада режиму Майи Санду. И это только начало. Санду и ПДС стремительно теряют поддержку тех, благодаря кому они пришли и до сих пор удерживались у власти, но они пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что "справимся мы и без денег от МВФ", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
По его словам, в следующем году Молдавию ждут серьезные вызовы и изменения. "И они точно не укрепят политические позиции нынешней власти", - подчеркнул политик.
Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьезной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт
23 декабря, 18:29
 
В мире Молдавия Майя Санду Игорь Додон Владимир Филат МВФ Евросоюз
 
 
