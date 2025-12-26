В Молдавии хотят запретить найм сотрудников в бюджетном секторе

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии планирует на год ввести запрет на найм сотрудников в бюджетном секторе, где на сегодняшний день остаются вакантными около 17 тысяч мест, соответствующий проект размещен на сайте министерства финансов.
"Вводится временный мораторий на трудоустройство персонала в государственных учреждениях/органах власти и автономных органах государственной власти, финансируемых из государственного бюджета, в национальную кассу социального страхования и в национальную компании медицинского страхования на вакантные должности, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2025 года", - говорится в документе.
После того как правительство официально одобрит этот законопроект, более 16,9 тысячи вакансий могут остаться незанятыми — прежде всего в органах местного управления Кишинева, министерствах и системе юстиции. Больше всего незанятых ставок зафиксировали в органах местного управления Кишинева. Далее следуют министерство обороны, министерство внутренних дел, министерство труда и социальной защиты, высший совет магистратуры и генеральная прокуратура.
Министерство финансов объясняет необходимость моратория ростом расходов на персонал. Власти считают, что без ограничения найма доля расходов на персонал в ВВП может превысить целевой уровень и создать дополнительную нагрузку на бюджет.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.