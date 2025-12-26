В Молдавии хотят запретить найм сотрудников в бюджетном секторе

"Вводится временный мораторий на трудоустройство персонала в государственных учреждениях/органах власти и автономных органах государственной власти, финансируемых из государственного бюджета, в национальную кассу социального страхования и в национальную компании медицинского страхования на вакантные должности, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2025 года", - говорится в документе.

Министерство финансов объясняет необходимость моратория ростом расходов на персонал. Власти считают, что без ограничения найма доля расходов на персонал в ВВП может превысить целевой уровень и создать дополнительную нагрузку на бюджет.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.