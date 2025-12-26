Экономика Молдавии восстанавливает многолетние потери, считает эксперт

"Экономический рост в ~2,7% официально представляется как успех, но в действительности он представляет собой лишь частичное восстановление после спада. Рост носит статистический, а не структурный характер. Экономика не увеличивает производство, а лишь восстанавливает потери", - написал Ионицэ в своем экономическом блоге.

"Отсутствуют реальные двигатели развития: производительные инвестиции, налоговая реформа и стимулирование частного капитала. Кроме того, нынешняя политика препятствует созданию семьи. Государство заявляет о желании увеличить рождаемость, но применяет механизмы, которые экономически ее наказывают", - отмечает эксперт.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.