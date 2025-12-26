Рейтинг@Mail.ru
Экономика Молдавии восстанавливает многолетние потери, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2025
21:19 26.12.2025
Экономика Молдавии восстанавливает многолетние потери, считает эксперт
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Власти Молдавии утверждают, что экономика страны растет, хотя на самом деле она лишь восстанавливает потери, утверждает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Экономический рост в ~2,7% официально представляется как успех, но в действительности он представляет собой лишь частичное восстановление после спада. Рост носит статистический, а не структурный характер. Экономика не увеличивает производство, а лишь восстанавливает потери", - написал Ионицэ в своем экономическом блоге.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Молдавии фактически началась экономическая рецессия, заявил эксперт
8 ноября, 15:52
По его словам, Молдавия – единственная страна в регионе, которая еще не вернулась к экономическому уровню 2021 года.
"Отсутствуют реальные двигатели развития: производительные инвестиции, налоговая реформа и стимулирование частного капитала. Кроме того, нынешняя политика препятствует созданию семьи. Государство заявляет о желании увеличить рождаемость, но применяет механизмы, которые экономически ее наказывают", - отмечает эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Власти Молдавии убили экономику страны, считает политолог
28 ноября, 12:14
 
