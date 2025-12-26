В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Молдавская полиция ликвидировала сеть наркоторговли, состоящую из граждан Украины, которая действовала на территории нескольких европейских стран, изъято более восьми килограммов наркотических веществ, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.
"Ликвидировали международную сеть наркоторговли, состоящую из граждан Украины, которая осуществляла преступную деятельность на территории Польши, Украины, Грузии, Румынии и Республики Молдова. Группа специализировалась на контрабанде синтетических наркотиков с последующим их сбытом на территории Республики Молдова через мобильное приложение Telegram", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Сотрудники полиции провели обыски в домах двух подозреваемых - граждан Украины 17 и 19 лет. По ходатайству прокурора суд выдал ордера на их предварительный арест сроком на 30 дней.
Поясняется, что в общей сложности из оборота было изъято более восьми килограммов различных видов наркотиков, стоимость которых оценивается в 5,5 миллионов леев (330 тысяч долларов).
МВД Молдавии ранее сообщало, что в ходе проведенной в ноябре транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше и Венгрии. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины, из Польши и Канады.