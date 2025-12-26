В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев

Сотрудники полиции провели обыски в домах двух подозреваемых - граждан Украины 17 и 19 лет. По ходатайству прокурора суд выдал ордера на их предварительный арест сроком на 30 дней.

Поясняется, что в общей сложности из оборота было изъято более восьми килограммов различных видов наркотиков, стоимость которых оценивается в 5,5 миллионов леев (330 тысяч долларов).