КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Власти Молдавии активно сокращают расходы, продолжая грабить собственных граждан, однако экономия не затрагивает зарплаты министров, Власти Молдавии активно сокращают расходы, продолжая грабить собственных граждан, однако экономия не затрагивает зарплаты министров, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"Мы отдаем на обслуживание долгов больше, чем берем кредитов. Из-за этого власти обделяют собственных граждан, можно даже сказать, грабят их. В стране режут все, кроме зарплат министров", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что под ударом окажутся пенсионеры и дети, поскольку индексация пенсий и расходов на питание в детсадах и школах будет ниже, чем рост инфляции.

"Дорожный фонд в Молдавии сокращается, Фонд снижения энергетической уязвимости тоже сокращен, хотя за компенсациями обратились 800 тысяч человек, причем одобрено было всего 600 тысяч заявок. Расходы на здравоохранение сокращаются, уменьшаются деньги, выделенные программам, предназначенных для представителей диаспоры. В 2026 году лучше не станет", - отметил депутат.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.