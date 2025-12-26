Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти сокращают все, кроме зарплат министров, заявила оппозиция
18:20 26.12.2025
Молдавские власти сокращают все, кроме зарплат министров, заявила оппозиция
Молдавские власти сокращают все, кроме зарплат министров, заявила оппозиция - РИА Новости, 26.12.2025
Молдавские власти сокращают все, кроме зарплат министров, заявила оппозиция
Власти Молдавии активно сокращают расходы, продолжая грабить собственных граждан, однако экономия не затрагивает зарплаты министров, заявил депутат парламента... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавские власти сокращают все, кроме зарплат министров, заявила оппозиция

Депутат Цырдя: Молдавия сокращает расходы, но не затрагивает зарплаты министров

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Власти Молдавии активно сокращают расходы, продолжая грабить собственных граждан, однако экономия не затрагивает зарплаты министров, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
"Мы отдаем на обслуживание долгов больше, чем берем кредитов. Из-за этого власти обделяют собственных граждан, можно даже сказать, грабят их. В стране режут все, кроме зарплат министров", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что под ударом окажутся пенсионеры и дети, поскольку индексация пенсий и расходов на питание в детсадах и школах будет ниже, чем рост инфляции.
"Дорожный фонд в Молдавии сокращается, Фонд снижения энергетической уязвимости тоже сокращен, хотя за компенсациями обратились 800 тысяч человек, причем одобрено было всего 600 тысяч заявок. Расходы на здравоохранение сокращаются, уменьшаются деньги, выделенные программам, предназначенных для представителей диаспоры. В 2026 году лучше не станет", - отметил депутат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
