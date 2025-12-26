Рейтинг@Mail.ru
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/mjagkov-2064827906.html
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, считает эксперт
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2025
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, считает эксперт
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:15:00+03:00
2025-12-26T12:15:00+03:00
украина
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Украина, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, считает эксперт

Историк Мягков: будущее Украины будет зависеть от степени денацификации

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Говорить сегодня, что будет с Украиной, как это всё будет происходить, достаточно тяжело. Всё будет зависеть от степени денацификации, о чём неоднократно говорил и говорит и будет наверняка говорить наш президент Владимир Путин. То есть это не просто демилитаризация, а денацификация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, денацификация должна проводиться в том числе и в образовании, поскольку украинским нацизмом "заражено" сегодняшнее молодое поколение Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
 
УкраинаВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала