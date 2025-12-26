https://ria.ru/20251226/mishustin-2064994116.html
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации - РИА Новости, 26.12.2025
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. РИА Новости, 26.12.2025
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
Мишустин распорядился привести безопасность полетов в соответствие с ИКАО
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил
программу безопасности полетов гражданских самолетов.
"Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации", — говорится в распоряжении.
Так, основным подходом к обеспечению безопасности станет выявление и устранение потенциальных рисков до того, как они приведут к ЧП, а одной из ключевых целей будет снижение частоты происшествий. Уровень безопасности полетов при этом приведут в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации и лучшими мировыми практиками.
Повышать его будут в следующих ключевых областях:
- летная эксплуатация гражданских самолетов;
- поддержание их летной годности;
- аэродромное обеспечение их полетов;
- управление воздушным движением.
В соответствии с этим план мероприятий по повышению уровня безопасности предполагает:
- совершенствование и актуализацию воздушного законодательства;
- оценку эффективности вносимых в него изменений, а также их соответствия государственной политике и целям в области безопасности полетов;
- сбор данных, необходимых для анализа уровня безопасности;
- усиление контроля за подлинностью компонентов гражданских самолетов;
- повышение автоматизации оснащения аэродромов;
- совершенствование программ подготовки и повышения квалификации специалистов, входящих в состав летных экипажей, а также осуществляющих техническое обслуживание и управление воздушным движением;
- популяризацию безопасности полетов на государственном уровне.
Помимо этого, предусмотрено создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четким разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.