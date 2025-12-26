Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации - РИА Новости, 26.12.2025
22:31 26.12.2025 (обновлено: 23:54 26.12.2025)
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации - РИА Новости, 26.12.2025
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. РИА Новости, 26.12.2025
россия
Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов.
"Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации", — говорится в распоряжении.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Мантуров рассказал об обновлении программы развития авиаотрасли
25 декабря, 07:36
Так, основным подходом к обеспечению безопасности станет выявление и устранение потенциальных рисков до того, как они приведут к ЧП, а одной из ключевых целей будет снижение частоты происшествий. Уровень безопасности полетов при этом приведут в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации и лучшими мировыми практиками.
Повышать его будут в следующих ключевых областях:
  • летная эксплуатация гражданских самолетов;
  • поддержание их летной годности;
  • аэродромное обеспечение их полетов;
  • управление воздушным движением.
Самолет Байкал совершил первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях
24 декабря, 10:47
В соответствии с этим план мероприятий по повышению уровня безопасности предполагает:
  • совершенствование и актуализацию воздушного законодательства;
  • оценку эффективности вносимых в него изменений, а также их соответствия государственной политике и целям в области безопасности полетов;
  • сбор данных, необходимых для анализа уровня безопасности;
  • усиление контроля за подлинностью компонентов гражданских самолетов;
  • повышение автоматизации оснащения аэродромов;
  • совершенствование программ подготовки и повышения квалификации специалистов, входящих в состав летных экипажей, а также осуществляющих техническое обслуживание и управление воздушным движением;
  • популяризацию безопасности полетов на государственном уровне.
Помимо этого, предусмотрено создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четким разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство утвердило концепцию развития транспортной системы на 10 лет
22 декабря, 16:23
 
