Мишустин утвердил программу безопасности в гражданской авиации

Так, основным подходом к обеспечению безопасности станет выявление и устранение потенциальных рисков до того, как они приведут к ЧП, а одной из ключевых целей будет снижение частоты происшествий. Уровень безопасности полетов при этом приведут в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации и лучшими мировыми практиками.