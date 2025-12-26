https://ria.ru/20251226/mir-2064983331.html
Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут онлайн-встречу, сообщает Axios
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает портал Axios
со ссылкой на украинского чиновника.
По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье.
"Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу", - говорится в публикации портала со ссылкой на украинское официальное лицо.
По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.
Администрация США ранее объявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.