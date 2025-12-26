https://ria.ru/20251226/mir-2064974714.html
Россия полностью готова к решению украинского конфликта, заявил Рябков
Россия полностью готова к решению украинского конфликта, заявил Рябков - РИА Новости, 26.12.2025
Россия полностью готова к решению украинского конфликта, заявил Рябков
Россия полностью готова к урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:10:00+03:00
2025-12-26T19:10:00+03:00
2025-12-26T19:22:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c0ac58a5b04c3001dd076b0b6a82b18.jpg
https://ria.ru/20251226/mir-2064976128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_368e446847be94e180b7618e73810944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Сергей Рябков, Мирный план США по Украине
Россия полностью готова к решению украинского конфликта, заявил Рябков
Рябков: Россия полностью готова к решению украинского конфликта