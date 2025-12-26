https://ria.ru/20251226/minzdrav-2064891458.html
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
2025-12-26T14:42:00+03:00
2025-12-26T14:42:00+03:00
2025-12-26T15:17:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
лекарства
медицина
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
Из списка жизненно необходимых лекарств исключили 20 препаратов и добавили еще 8
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм исключено из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по разным причинам, а восемь препаратов были включены в данный перечень, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Там отметили, что перечень ЖНВЛП является основой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Он включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний.
"По результатам работы комиссии в перечень ЖНВЛП было включено восемь лекарственных препаратов. <...> Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм в связи с отменой государственной регистрации (отозвана производителем), прекращением производства и (или) поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации", — рассказали в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что недавно в перечень были включены препараты для терапии анемии, ассоциированной бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом, для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, для лечения рака молочной железы, рака пищевода, рака носоглотки, рака предстательной железы, рака легкого, а также для снижения продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.