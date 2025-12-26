Рейтинг@Mail.ru
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
14:42 26.12.2025 (обновлено: 15:17 26.12.2025)
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов - РИА Новости, 26.12.2025
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
Двадцать лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм исключено из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов

Из списка жизненно необходимых лекарств исключили 20 препаратов и добавили еще 8

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм исключено из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по разным причинам, а восемь препаратов были включены в данный перечень, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Там отметили, что перечень ЖНВЛП является основой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Он включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний.
В России займутся развитием персонализированной медицины
15 декабря, 02:53
В России займутся развитием персонализированной медицины
15 декабря, 02:53
"По результатам работы комиссии в перечень ЖНВЛП было включено восемь лекарственных препаратов. <...> Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм в связи с отменой государственной регистрации (отозвана производителем), прекращением производства и (или) поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации", — рассказали в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что недавно в перечень были включены препараты для терапии анемии, ассоциированной бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом, для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, для лечения рака молочной железы, рака пищевода, рака носоглотки, рака предстательной железы, рака легкого, а также для снижения продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников
19 декабря, 15:31
Путин обсудил с чиновниками проблему лекарств для льготников
19 декабря, 15:31
 
