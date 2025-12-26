В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм исключено из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по разным причинам, а восемь препаратов были включены в данный перечень, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Там отметили, что перечень ЖНВЛП является основой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Он включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний.

"По результатам работы комиссии в перечень ЖНВЛП было включено восемь лекарственных препаратов. <...> Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм в связи с отменой государственной регистрации (отозвана производителем), прекращением производства и (или) поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации", — рассказали в Минздраве.