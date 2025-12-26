Минфин не получал заявок от иностранных компаний на возвращение в Россию

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций пока не получала формальных заявок от иностранного бизнеса на возврат в Россию, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«
"Для того, чтобы иностранный бизнес вошел (на российский рынок - ред.), необходимо получение разрешения сейчас подкомиссии. Мы, конечно, этот интерес видим, но формальных заявок пока нет", - сказал он в интервью радио РБК, отвечая на вопрос, есть ли желание возвращаться у иностранных компаний.
Возврат иностранных компаний на российский рынок не должен навредить отечественному бизнесу, но они нужны для хорошей конкуренции, в этом вопросе необходимо найти "золотую середину", заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
В апреле замглавы министерства Иван Чебесков сообщал РИА Новости, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.