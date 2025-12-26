Рейтинг@Mail.ru
19:06 26.12.2025
Киев удвоил усилия по торпедированию урегулирования, заявил Рябков
Киев удвоил усилия по торпедированию урегулирования, заявил Рябков
Киев удвоил усилия по торпедированию урегулирования, заявил Рябков

Рябков: Украина не нацелена на договоренность по решению конфликта

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Киев и его спонсоры в Евросоюзе, не настроенные на мирное решение конфликта на Украине, удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность. Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
