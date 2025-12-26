Рейтинг@Mail.ru
МИД в 2025 году активизировал борьбу с фейками о России в зарубежных СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
14:33 26.12.2025 (обновлено: 14:40 26.12.2025)
МИД в 2025 году активизировал борьбу с фейками о России в зарубежных СМИ
МИД в 2025 году активизировал борьбу с фейками о России в зарубежных СМИ
МИД в 2025 году активизировал борьбу с фейками о России в зарубежных СМИ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Антифейковый" проект сайта МИД РФ на экране компьютера
"Антифейковый" проект сайта МИД РФ на экране компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Борьба с распространением недостоверной информации о России в зарубежных СМИ и соцсетях активизировалась в 2025 году, в том числе во взаимодействии с иностранными партнерами, сообщает МИД РФ.
"Активизировалась борьба с распространением недостоверной информации о России в зарубежных СМИ и соцсетях, в том числе во взаимодействии с иностранными партнерами в рамках Международной ассоциации по фактчекингу", - говорится в сообщении ведомства по основным внешнеполитическим итогам 2025 года.
