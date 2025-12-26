Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 26.12.2025 (обновлено: 14:37 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/mid-2064883556.html
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию - РИА Новости, 26.12.2025
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию
Российские меры по защите религий и конфессий создали благоприятные условия для переселения в РФ жителей иностранных государств, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:30:00+03:00
2025-12-26T14:37:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19189/16/191891644_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_b4c728858466f42e5308ba78f8471366.jpg
https://ria.ru/20251224/moskva-2064239391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19189/16/191891644_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_6bd7677cce6f6c30c7aab591c926bda1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию

МИД: меры по защите религий создали благоприятные условия для переселения в РФ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСлужители религиозных культов
Служители религиозных культов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Служители религиозных культов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские меры по защите религий и конфессий создали благоприятные условия для переселения в РФ жителей иностранных государств, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
"Предпринятые меры по защите православия, других российских религий и конфессий создали благоприятные условия для переселения в нашу страну жителей иностранных государств, в том числе с недружественными правительствами, в рамках выполнения Указа Президента России "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Молодые иностранцы стали чаще интересоваться Москвой, сообщил Мостуризм
24 декабря, 08:41
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала