Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 26.12.2025 (обновлено: 14:41 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/mid-2064878845.html
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД - РИА Новости, 26.12.2025
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, сохранила высокую динамику отношений со странами Ближнего Востока, говорится в итогах внешнеполитической... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:25:00+03:00
2025-12-26T14:41:00+03:00
россия
африка
в мире
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063558826.html
россия
африка
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, в мире, ближний восток
Россия, Африка, В мире, Ближний Восток
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД

МИД: Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, сохранила высокую динамику отношений со странами Ближнего Востока, говорится в итогах внешнеполитической деятельности России за 2025 год.
"Была сохранена высокая динамика взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Алжиром, Катаром, другими арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки... Россия укрепила свои позиции на Африканском континенте", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
20 декабря, 19:43
 
РоссияАфрикаВ миреБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала