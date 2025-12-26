Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о вкладе России в укрепление справедливого миропорядка
26.12.2025
В МИД рассказали о вкладе России в укрепление справедливого миропорядка
В МИД рассказали о вкладе России в укрепление справедливого миропорядка

МИД: РФ в 2025 году внесла весомый вклад в укрепление многополярного миропорядка

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия в 2025 году внесла весомый вклад в укрепление основ справедливого многополярного миропорядка, говорится в итогах внешнеполитической деятельности России за 2025 год.
"В 2025 году Россия внесла весомый вклад в укрепление основ справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве и сотрудничестве государств. Предприняты решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов страны на внешнем контуре с упором на ближнее зарубежье и евразийское пространство. Значительно расширено практическое взаимодействие с государствами и объединениями Мирового большинства", - отмечается в документе, опубликованном на сайте дипведомства.
Служители религиозных культов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МИД рассказал, почему иностранцы переселяются в Россию
Вчера, 14:30
 
Россия
 
 
