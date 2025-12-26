Рейтинг@Mail.ru
Недружественные страны признали невозможность победить Россию, заявил МИД
14:15 26.12.2025 (обновлено: 14:41 26.12.2025)
Недружественные страны признали невозможность победить Россию, заявил МИД
Недружественные страны признали невозможность победить Россию, заявил МИД
2025
Недружественные страны признали невозможность победить Россию, заявил МИД

МИД: недружественные страны признали невозможность нанести поражение России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Недружественные страны были вынуждены признать невозможность нанесения "стратегического поражения" России, перешли к концепции немедленного прекращения огня на Украине, заявил в пятницу МИД России.
"Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и заставило перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий", - говорится в заявлении министерства по внешнеполитическим итогам 2025 года.
