Рейтинг@Mail.ru
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/mid-2064859489.html
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику - РИА Новости, 26.12.2025
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ международную и региональную проблематику, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:37:00+03:00
2025-12-26T13:37:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
ли сок пэ
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
https://ria.ru/20251215/spg-2062124638.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков, ли сок пэ, южная корея
В мире, Россия, Сергей Рябков, Ли Сок Пэ, Южная Корея
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику

МИД РФ: Рябков обсудил с послом Южной Кореи международные вопросы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ международную и региональную проблематику, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия обошла США по поставкам СПГ в Южную Корею
15 декабря, 13:37
 
В миреРоссияСергей РябковЛи Сок ПэЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала