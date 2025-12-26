https://ria.ru/20251226/mid-2064859489.html
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику - РИА Новости, 26.12.2025
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ международную и региональную проблематику, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:37:00+03:00
2025-12-26T13:37:00+03:00
2025-12-26T13:37:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
ли сок пэ
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
https://ria.ru/20251215/spg-2062124638.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, ли сок пэ, южная корея
В мире, Россия, Сергей Рябков, Ли Сок Пэ, Южная Корея
Рябков обсудил с послом Южной Кореи международную проблематику
МИД РФ: Рябков обсудил с послом Южной Кореи международные вопросы