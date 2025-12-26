МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения России и Японии продолжают деградировать, чтобы восстановить контакты, Токио нужно отказаться от враждебной линии, заявили в МИД РФ.

Парламентарию также были изложены российские подходы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также некоторым практическим аспектам взаимодействия с Японией, заключили в МИД.