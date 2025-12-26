Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России
11:27 26.12.2025 (обновлено: 11:48 26.12.2025)
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России - РИА Новости, 26.12.2025
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России
Отношения России и Японии продолжают деградировать, чтобы восстановить контакты, Токио нужно отказаться от враждебной линии, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:27:00+03:00
2025-12-26T11:48:00+03:00
в мире
россия
япония
токио
андрей руденко
мунэо судзуки
россия
япония
токио
2025
в мире, россия, япония, токио, андрей руденко, мунэо судзуки
В мире, Россия, Япония, Токио, Андрей Руденко, Мунэо Судзуки
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России

МИД: для восстановления отношений Токио нужно отказаться от враждебной линии

Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения России и Японии продолжают деградировать, чтобы восстановить контакты, Токио нужно отказаться от враждебной линии, заявили в МИД РФ.
На сайте министерства иностранных дел сообщается, что в пятницу замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял депутата палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.
Курилы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Японии заявил о готовности договариваться о Курилах
1 декабря, 18:01
"В ходе беседы с российской стороны была отмечена важность усилий с японской стороны в целях сохранения накопленного в прошлые годы позитивного "багажа" двусторонних связей, которые продолжают деградировать вследствие избранного официальным Токио недружественного курса в отношении России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Подчеркнуто, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа", - добавили там.
Парламентарию также были изложены российские подходы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также некоторым практическим аспектам взаимодействия с Японией, заключили в МИД.
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
25 декабря, 16:36
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
25 декабря, 16:36
 
В миреРоссияЯпонияТокиоАндрей РуденкоМунэо Судзуки
 
 
