Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2025
07:51 26.12.2025
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2025
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды
Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу из-за непогоды, сообщает сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 26.12.2025
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу из-за непогоды, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.
"ЦОДД: в городе местами идет снег — для поездок по городу используйте метро", - говорится в сообщении.
Водителям также порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Новый год
 
 
