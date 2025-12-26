https://ria.ru/20251226/metro-2064765336.html
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2025
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды
Жителям Москвы настоятельно рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу из-за непогоды, сообщает сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:51:00+03:00
2025-12-26T07:51:00+03:00
2025-12-26T07:51:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg
https://ria.ru/20251226/moskva-2064765211.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_6249c62aa0371d08dea7c503b3b10db5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), новый год
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Новый год
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за непогоды
Москвичам порекомендовали использовать метро в пятницу из-за снега