Липецкие медики передали в зону СВО дизельный отопитель, рации, аккумулятор
Липецкие медики передали в зону СВО дизельный отопитель, рации, аккумулятор - РИА Новости, 26.12.2025
Липецкие медики передали в зону СВО дизельный отопитель, рации, аккумулятор
Сотрудники Елецкой городской детской больницы Липецкой области передали в зону СВО автономный дизельный отопитель, рации, аккумулятор, утеплённые перчатки,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:52:00+03:00
2025-12-26T12:52:00+03:00
2025-12-26T12:57:00+03:00
Липецкие медики передали в зону СВО дизельный отопитель, рации, аккумулятор
Сотрудники Елецкой детской больницы передали в зону СВО перчатки и удлинители
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники Елецкой городской детской больницы Липецкой области передали в зону СВО автономный дизельный отопитель, рации, аккумулятор, утеплённые перчатки, морозостойкие удлинители и сварочный аппарат, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Перед Новым годом сотрудники Елецкой городской детской больницы снова поработали помощниками Деда Мороза для наших бойцов! Очередной гуманитарный груз, собранный коллективом больницы, со всем необходимым для выполнения задач нашим военным своими силами доставили на границу. Среди необходимого: автономный дизельный отопитель, рации, рабочие утепленные перчатки, аккумулятор, морозостойкие удлинители, сварочный аппарат", — говорится в Telegram-канале министерства.
В минздраве добавили, что посылку дополнили сладостями, домашними заготовками и новогодними сувенирами.