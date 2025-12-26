Рейтинг@Mail.ru
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка
Хорошие новости
 
17:13 26.12.2025 (обновлено: 17:22 26.12.2025)
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка - РИА Новости, 26.12.2025
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка
Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка, сообщили журналистам в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 26.12.2025
хорошие новости
светлана акулова, московский зоопарк, москва, мессенджер max, россия
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Мессенджер Max, Россия
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка

Мессенджер МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка

© Московский зоопарк/TelegramМессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка
Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Московский зоопарк/Telegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка, сообщили журналистам в пресс-службе столичного зоосада.
«
"Опека над морским зайцем Максом стала частью социальной инициативы мессенджера Мах, направленной на поддержку культурных и общественных институций, а также развитие образовательного и развлекательного контента на платформе. В рамках сотрудничества Московский зоопарк запустил официальный канал Макса в Мах. Он будет вестись от лица морского зайца и знакомить аудиторию с жизнью Макса и других обитателей зоопарка", - рассказали в пресс-службе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Суточный охват MAX в декабре вырос до 40 миллионов человек
25 декабря, 17:47
В зоопарке пояснили, что в публикациях появятся смешные истории, наблюдения за посетителями, философские заметки, а также познавательные факты о ластоногих и других животных Московского зоопарка. Например, в канале Макс объяснит, почему его называют морским зайцем, расскажет, зачем ему усы, порассуждает о зимних видах спорта и поделится своим "секретом спокойствия".
© Фото : Морской заяц Макс/MAXМорской заяц Макс
Морской заяц Макс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Морской заяц Макс/MAX
Морской заяц Макс
«
"Макс - животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь - это лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка. То, что мессенджер Мах помогает нам рассказывать историю Макса и тысяч других животных, - бесценно. Это позволяет донести важные идеи сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к природе в увлекательном, легком формате, особенно для молодого поколения. Благодарим команду Мах за доверие и партнерство. Вместе мы делаем важное дело, помогая людям становиться ближе к природе и лучше понимать тех, с кем мы делим нашу планету", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Функционал MAX будет расширяться, сообщили в Госдуме
23 декабря, 19:00
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваМессенджер MaxРоссия
 
 
