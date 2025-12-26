МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка, сообщили журналистам в пресс-службе столичного зоосада.
«
"Опека над морским зайцем Максом стала частью социальной инициативы мессенджера Мах, направленной на поддержку культурных и общественных институций, а также развитие образовательного и развлекательного контента на платформе. В рамках сотрудничества Московский зоопарк запустил официальный канал Макса в Мах. Он будет вестись от лица морского зайца и знакомить аудиторию с жизнью Макса и других обитателей зоопарка", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке пояснили, что в публикациях появятся смешные истории, наблюдения за посетителями, философские заметки, а также познавательные факты о ластоногих и других животных Московского зоопарка. Например, в канале Макс объяснит, почему его называют морским зайцем, расскажет, зачем ему усы, порассуждает о зимних видах спорта и поделится своим "секретом спокойствия".
© Фото : Морской заяц Макс/MAXМорской заяц Макс
© Фото : Морской заяц Макс/MAX
Морской заяц Макс
«
"Макс - животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь - это лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка. То, что мессенджер Мах помогает нам рассказывать историю Макса и тысяч других животных, - бесценно. Это позволяет донести важные идеи сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к природе в увлекательном, легком формате, особенно для молодого поколения. Благодарим команду Мах за доверие и партнерство. Вместе мы делаем важное дело, помогая людям становиться ближе к природе и лучше понимать тех, с кем мы делим нашу планету", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
