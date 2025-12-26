МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка

«

"Опека над морским зайцем Максом стала частью социальной инициативы мессенджера Мах, направленной на поддержку культурных и общественных институций, а также развитие образовательного и развлекательного контента на платформе. В рамках сотрудничества Московский зоопарк запустил официальный канал Макса в Мах. Он будет вестись от лица морского зайца и знакомить аудиторию с жизнью Макса и других обитателей зоопарка", - рассказали в пресс-службе.