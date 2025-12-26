https://ria.ru/20251226/markirovka-2064762168.html
Глава ЦРПТ рассказал о вложениях в технологии маркировки
Глава ЦРПТ рассказал о вложениях в технологии маркировки
Глава ЦРПТ рассказал о вложениях в технологии маркировки
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестировал более 100 миллиардов рублей в систему маркировки "Честный знак" с момента ее создания, рассказал в...
экономика
михаил дубин
экономика, михаил дубин
Глава ЦРПТ рассказал о вложениях в технологии маркировки
Дубин: ЦРПТ инвестировал более 100 миллиардов рублей в технологии маркировки
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестировал более 100 миллиардов рублей в систему маркировки "Честный знак" с момента ее создания, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров центра Михаил Дубин.
"С начала работы над системой и до текущего времени мы как оператор потратили уже больше ста миллиардов рублей. В команде работает более двух тысяч человек, а для обработки информации задействованы тысячи серверов", - сказал Дубин
По его словам, российская система маркировки является наиболее продвинутой по сравнению с мировыми аналогами, так как она охватывает всю цепочку движения товаров: от производства, от сырья до кассы, до вывода из оборота.
В других странах, добавил Дубин, маркировка обычно не доходит до кассы. "В Евросоюзе, например, внедряют аналогичные Data Matrix для лекарств и табака, но информация о них не собирается на кассах", - рассказал представитель ЦРПТ.