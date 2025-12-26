Глава ЦРПТ рассказал о вложениях в технологии маркировки

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестировал более 100 миллиардов рублей в систему маркировки "Честный знак" с момента ее создания, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров центра Михаил Дубин.

"С начала работы над системой и до текущего времени мы как оператор потратили уже больше ста миллиардов рублей. В команде работает более двух тысяч человек, а для обработки информации задействованы тысячи серверов", - сказал Дубин

По его словам, российская система маркировки является наиболее продвинутой по сравнению с мировыми аналогами, так как она охватывает всю цепочку движения товаров: от производства, от сырья до кассы, до вывода из оборота.