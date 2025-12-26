Мантуров оценил объем розничной торговли в России

"Скорее совпадение по цифрам: это тоже 2,5% по приведенным ценам год к году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о росте розничной торговли по итогам текущего года, отметив, что объем розницы по итогам 11 месяцев текущего года составил 55 триллионов рублей.