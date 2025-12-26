Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил объем розничной торговли в России
26.12.2025
15:20 26.12.2025
Мантуров оценил объем розничной торговли в России
Мантуров оценил объем розничной торговли в России
Мантуров оценил объем розничной торговли в России
Розничная торговля в России по итогам текущего года, как ожидается, вырастет на 2,5%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
Мантуров оценил объем розничной торговли в России

Мантуров: розничная торговля в России по итогам года вырастет на 2,5%

Денис Мантуров
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Розничная торговля в России по итогам текущего года, как ожидается, вырастет на 2,5%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Скорее совпадение по цифрам: это тоже 2,5% по приведенным ценам год к году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о росте розничной торговли по итогам текущего года, отметив, что объем розницы по итогам 11 месяцев текущего года составил 55 триллионов рублей.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Вчера, 14:42
При этом, по словам Мантурова, достаточно гармонично растут все направления. В частности, в офлайн-торговле увеличивается количество торговых площадок, формируется и совершенствуется система логистики, распределительных центров, особенно у крупных федеральных сетей.
"Это также влияет на их эффективность. ...В этом году в рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены, и если говорить по основных показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил где-то 2,5% тоже - 2,4-2,5%", - добавил Мантуров.
Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2024 году составил 55,6 триллиона рублей.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР
25 декабря, 12:38
 
Экономика
Россия
Денис Мантуров
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
