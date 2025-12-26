https://ria.ru/20251226/manturov-2064891590.html
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России - РИА Новости, 26.12.2025
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Объем онлайн-торговли в России составляет на сегодняшний день примерно 13,5 триллиона рублей, рост онлайн-площадок составил около 30%, рассказал первый... РИА Новости, 26.12.2025
экономика
россия
денис мантуров
россия
2025
Новости
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Мантуров заявил, что объем онлайн-торговли в России составляет 13,5 трлн рублей