Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России - РИА Новости, 26.12.2025
14:42 26.12.2025
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России

Мантуров заявил, что объем онлайн-торговли в России составляет 13,5 трлн рублей

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем онлайн-торговли в России составляет на сегодняшний день примерно 13,5 триллиона рублей, рост онлайн-площадок составил около 30%, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У основных торговых электронных площадок рост составил около 30%. И объем электронной торговли в целом на сегодняшний день примерно 13,5 триллиона рублей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, российский сервис находится "в чемпионах" в мире по качеству товаров, продающихся через онлайн-площадки, а также срокам их доставки покупателям.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн
29 мая, 17:04
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
