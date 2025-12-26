Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем онлайн-торговли в России составляет на сегодняшний день примерно 13,5 триллиона рублей, рост онлайн-площадок составил около 30%, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"У основных торговых электронных площадок рост составил около 30%. И объем электронной торговли в целом на сегодняшний день примерно 13,5 триллиона рублей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" .

По его словам, российский сервис находится "в чемпионах" в мире по качеству товаров, продающихся через онлайн-площадки, а также срокам их доставки покупателям.