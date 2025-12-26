Рейтинг@Mail.ru
14:12 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/manturov-2064872517.html
Мантуров рассчитывает на рост производства и продаж машин в 2026 году
Мантуров рассчитывает на рост производства и продаж машин в 2026 году
Россия должна постепенно наращивать объемы производства и рынка автомобилей в 2026 году, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
экономика
россия
денис мантуров
россия
2025
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина выбирает автомобиль "Лада Гранта" в автосалоне
Мужчина выбирает автомобиль Лада Гранта в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Мужчина выбирает автомобиль "Лада Гранта" в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия должна постепенно наращивать объемы производства и рынка автомобилей в 2026 году, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Рассчитываем, что в следующем году мы должны постепенно наращивать и объемы производства, и объем рынка должен расти, имея в виду в том числе и сохранение мер государственной поддержки, запуск тех площадок, которые вот последние два года адаптировались после ухода иностранных брендов, иностранных компаний западных", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
Первый вице-премьер добавил, что объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19% - примерно до 1,45 миллиона автомобилей. При этом производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин.
Экономика Россия Денис Мантуров
 
 
