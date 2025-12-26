Рейтинг@Mail.ru
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 26.12.2025 (обновлено: 14:02 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/manturov-2064861265.html
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров - РИА Новости, 26.12.2025
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
Россия производит и поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:42:00+03:00
2025-12-26T14:02:00+03:00
безопасность
россия
украина
денис мантуров
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251222/drony-2063925139.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, денис мантуров, беспилотники
Безопасность, Россия, Украина, Денис Мантуров, Беспилотники
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров

Мантуров: Россия поставляет дроны на СВО больше противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия производит и поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня поставляем на фронт большее количество, чем наш противник", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что в России ведётся работа по различным типам дронов, в том числе квадрокоптерам и FPV-дронам. РФ производит "миллионное количество этих изделий", уточнил первый вице-премьер.
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем
22 декабря, 18:22
 
БезопасностьРоссияУкраинаДенис МантуровБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала