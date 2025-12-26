https://ria.ru/20251226/manturov-2064861265.html
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров - РИА Новости, 26.12.2025
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
Россия производит и поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:42:00+03:00
2025-12-26T13:42:00+03:00
2025-12-26T14:02:00+03:00
безопасность
россия
украина
денис мантуров
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251222/drony-2063925139.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, денис мантуров, беспилотники
Безопасность, Россия, Украина, Денис Мантуров, Беспилотники
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
Мантуров: Россия поставляет дроны на СВО больше противника