Мантуров рассказал о разработке универсальных авиамодулей планирования
Разрабатываются универсальные авиационные модули планирования с дальностью до 300 километров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:34:00+03:00
2025-12-26T13:34:00+03:00
2025-12-26T13:45:00+03:00
денис мантуров
2025
