Мантуров рассказал о разработке универсальных авиамодулей планирования - РИА Новости, 26.12.2025
13:34 26.12.2025 (обновлено: 13:45 26.12.2025)
Мантуров рассказал о разработке универсальных авиамодулей планирования
Мантуров рассказал о разработке универсальных авиамодулей планирования
2025
Мантуров рассказал о разработке универсальных авиамодулей планирования

© РИА Новости / Виталий Невар
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Виталий Невар
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разрабатываются универсальные авиационные модули планирования с дальностью до 300 километров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Это касается и уже хорошо известных универсальных планирующих модулей, по сути - это авиационная бомба, которая была оперативно доработана под летающий модуль с дальностью, там в зависимости от массы - от 90 километров, там по началу это было 50-60 (километров - ред.), сегодня это уже 90-100 (километров), почти до 300 километров", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
