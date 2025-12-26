https://ria.ru/20251226/manturov-2064852866.html
Доля торговли России с дружественными странами достигла 80 процентов
Доля внешней торговли России с дружественными странами выросла с 60% в 2021 году до 80% на текущий момент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
