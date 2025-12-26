Рейтинг@Mail.ru
Доля торговли России с дружественными странами достигла 80 процентов
13:20 26.12.2025 (обновлено: 13:28 26.12.2025)
Доля торговли России с дружественными странами достигла 80 процентов
Доля внешней торговли России с дружественными странами выросла с 60% в 2021 году до 80% на текущий момент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
россия, экономика, ближний восток, юго-восточная азия, денис мантуров, снг
Россия, Экономика, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Денис Мантуров, СНГ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Доля внешней торговли России с дружественными странами выросла с 60% в 2021 году до 80% на текущий момент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Больше всего мы, конечно же, торгуем с дружественными странами. Если сравнивать, там, 21-й год, это было 60%. На сегодняшний день мы вышли на показатель 80%. Имеется в виду со странами СНГ, со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
РоссияЭкономикаБлижний ВостокЮго-Восточная АзияДенис МантуровСНГ
 
 
