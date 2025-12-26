Рейтинг@Mail.ru
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
16:51 26.12.2025 (обновлено: 16:55 26.12.2025)
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не планирует проводить ни телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ни визит в в Москву, РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:51:00+03:00
2025-12-26T16:55:00+03:00
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ

Офис Макрона заявил, что телефонных и личных разговоров с Путиным не планируется

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не планирует проводить ни телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ни визит в в Москву, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"(Между президентами РФ и Франции – ред.) не было обмена мнениями… На данный момент проведение телефонного разговора не запланировано… Поездка Эммануэля Макрона в Москву (также – ред.) не планируется", - приводит агентство фрагменты заявления офиса французского лидера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
25 декабря, 22:56
Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Телеканал BFMTV ранее сообщал, что Макрон очень внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже. В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу Винатье*. Песков подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Винатье* сейчас на стороне Франции.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Макрон превращает ЕС в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров
24 декабря, 21:32
 
