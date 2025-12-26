Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не планирует проводить ни телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ни визит в в Москву, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"(Между президентами РФ и Франции – ред.) не было обмена мнениями… На данный момент проведение телефонного разговора не запланировано… Поездка Эммануэля Макрона в Москву (также – ред.) не планируется", - приводит агентство фрагменты заявления офиса французского лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Телеканал BFMTV ранее сообщал, что Макрон очень внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже. В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу Винатье*. Песков подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Винатье* сейчас на стороне Франции.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
