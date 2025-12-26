Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не планирует проводить ни телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ни визит в в Москву, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.