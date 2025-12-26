https://ria.ru/20251226/magnit-2064936829.html
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
"Магнит" снимает с продажи "Алоэ Вера" после сообщений о выявлении в нем ацетона
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" после того, как в нем выявили ацетон.
"Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алоэ Вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки", — говорится в релизе.
Ретейлер пообещал, что эту продукцию уберут с прилавков в течение нескольких часов.
По информации телеграмм-канала Mash, что работники одного из московских магазинов "Магнита" обнаружили в четырех бутылках "Алоэ Вера" ацетон.
В компании уточнили, что в ближайшее время проведут лабораторный анализ продукции на соответствие нормам качества. Там подчеркнули, что находятся в тесном контакте с поставщиком, выясняют все обстоятельства произошедшего и намерены провести внеплановую проверку и аудит производства.