Рейтинг@Mail.ru
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 26.12.2025 (обновлено: 17:11 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/magnit-2064936829.html
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
Торговая сеть "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" после того, как в нем выявили ацетон. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:48:00+03:00
2025-12-26T17:11:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064941663_0:256:810:712_1920x0_80_0_0_eff8779abc7cba482847462f9803d5fd.jpg
https://ria.ru/20250606/magnit-2021259875.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064941663_0:181:810:789_1920x0_80_0_0_8a3eefa6c11ba2cc2e71f92d99d2ad9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"

"Магнит" снимает с продажи "Алоэ Вера" после сообщений о выявлении в нем ацетона

© Кадр видео из соцсетейРаботники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" после того, как в нем выявили ацетон.
«

"Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алоэ Вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки", — говорится в релизе.

Ретейлер пообещал, что эту продукцию уберут с прилавков в течение нескольких часов.
По информации телеграмм-канала Mash, что работники одного из московских магазинов "Магнита" обнаружили в четырех бутылках "Алоэ Вера" ацетон.
В компании уточнили, что в ближайшее время проведут лабораторный анализ продукции на соответствие нормам качества. Там подчеркнули, что находятся в тесном контакте с поставщиком, выясняют все обстоятельства произошедшего и намерены провести внеплановую проверку и аудит производства.
Логотип магазина Магнит - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
6 июня, 10:45
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала