"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"

© Кадр видео из соцсетей Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" после того, как в нем выявили ацетон.

« "Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алоэ Вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки", — говорится в релизе.

Ретейлер пообещал, что эту продукцию уберут с прилавков в течение нескольких часов.

По информации телеграмм-канала Mash, что работники одного из московских магазинов "Магнита" обнаружили в четырех бутылках "Алоэ Вера" ацетон.