В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске
10:39 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/lnr-2064791222.html
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске - РИА Новости, 26.12.2025
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске
Подозреваемого в подрыве памятного знака погибшим ополченцам и других памятников в Луганске задержали в ЛНР, сообщает на видео, предоставленном РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:39:00+03:00
2025-12-26T10:39:00+03:00
происшествия
луганск
луганская народная республика
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
луганск
луганская народная республика
россия
происшествия, луганск, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске

В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятного знака погибшим ополченцам

ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Подозреваемого в подрыве памятного знака погибшим ополченцам и других памятников в Луганске задержали в ЛНР, сообщает на видео, предоставленном РИА Новости региональным УФСБ, фигурант дела о госизмене.
Ранее в УФСБ ЛНР заявили, что задержали мужчину, подбиравшего кандидатов для диверсий и терактов в ЛНР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275 УК России "Государственная измена".
«
"Мне известно, что дважды он закладывал взрывное устройство под памятник напротив здания СБУ (бывшее управление СБУ в Луганске – ред.) и "Звезда"… Впоследствии он и я были задержаны сотрудниками ФСБ", - сообщил мужчина на видео.
Он уточнил, что знает о том, что в 2023 году его знакомый также собирал похожие на взрывные устройства механизмы.
В период с 2016 года в Луганске взорвали несколько памятных знаков, в том числе памятный знак "Звезда" и погибшим ополченцам "Они стояли за Родину" в центре города.
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
