В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске

ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Подозреваемого в подрыве памятного знака погибшим ополченцам и других памятников в Луганске задержали в ЛНР, сообщает на видео, предоставленном РИА Новости региональным УФСБ, фигурант дела о госизмене.

Ранее в УФСБ ЛНР заявили, что задержали мужчину, подбиравшего кандидатов для диверсий и терактов в ЛНР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275 УК России "Государственная измена".

« "Мне известно, что дважды он закладывал взрывное устройство под памятник напротив здания СБУ (бывшее управление СБУ в Луганске – ред.) и "Звезда"… Впоследствии он и я были задержаны сотрудниками ФСБ", - сообщил мужчина на видео.

Он уточнил, что знает о том, что в 2023 году его знакомый также собирал похожие на взрывные устройства механизмы.