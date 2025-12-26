https://ria.ru/20251226/lnr-2064791222.html
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятника в Луганске
происшествия
луганск
луганская народная республика
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
луганск
луганская народная республика
россия
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Подозреваемого в подрыве памятного знака погибшим ополченцам и других памятников в Луганске задержали в ЛНР, сообщает на видео, предоставленном РИА Новости региональным УФСБ, фигурант дела о госизмене.
Ранее в УФСБ ЛНР заявили, что задержали мужчину, подбиравшего кандидатов для диверсий и терактов в ЛНР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275 УК России "Государственная измена".
"Мне известно, что дважды он закладывал взрывное устройство под памятник напротив здания СБУ (бывшее управление СБУ в Луганске – ред.) и "Звезда"… Впоследствии он и я были задержаны сотрудниками ФСБ", - сообщил мужчина на видео.
Он уточнил, что знает о том, что в 2023 году его знакомый также собирал похожие на взрывные устройства механизмы.
В период с 2016 года в Луганске взорвали несколько памятных знаков, в том числе памятный знак "Звезда" и погибшим ополченцам "Они стояли за Родину" в центре города.