09:51 26.12.2025
В ЛНР задержали футбольного фаната по подозрению в госизмене
В ЛНР задержали футбольного фаната по подозрению в госизмене
Подбиравшего кандидатов для исполнения терактов на территории ЛНР футбольного фаната задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 26.12.2025
В ЛНР задержали футбольного фаната по подозрению в госизмене

В ЛНР задержали футбольного фаната за сотрудничество с украинской разведкой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Подбиравшего кандидатов для исполнения терактов на территории ЛНР футбольного фаната задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина, подбиравшего для украинских спецслужб исполнителей преступлений против общественной безопасности на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что житель Луганска добровольно сотрудничал с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, в том числе нашел кандидата для диверсий и терактов.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275 УК России "Государственная измена". Ведется следствие", - уточнили в УФСБ.
На видео, предоставленном РИА Новости, задержанный говорит, что увлекался футболом и состоял до 2014 года в фансекторе местного футбольного клуба "Заря".
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента
25 декабря, 13:17
