В ЛНР задержали футбольного фаната по подозрению в госизмене

ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Подбиравшего кандидатов для исполнения терактов на территории ЛНР футбольного фаната задержали в республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина, подбиравшего для украинских спецслужб исполнителей преступлений против общественной безопасности на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве.

На видео, предоставленном РИА Новости, задержанный говорит, что увлекался футболом и состоял до 2014 года в фансекторе местного футбольного клуба "Заря".