Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"

«

"В многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС как в целом по Российской Федерации, так и в большинстве субъектов, эндемичных по данной инфекции. Наиболее активные природные очаги ГЛПС располагаются в Приволжском федеральном округе. В 2025 году наблюдалась активизация природных очагов. Вместе с тем показатели заболеваемости в 3 раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений", - рассказали в ведомстве.