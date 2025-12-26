Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой" - РИА Новости, 26.12.2025
09:53 26.12.2025 (обновлено: 11:01 26.12.2025)
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Показатели заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в России в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" писала, что в России зафиксировали всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Эту инфекцию также называют "мышиной", поскольку грызуны - ее главные переносчики. За десять месяцев 2025 года число заразившихся на Урале выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Саратовской, Орловской областях и Башкирии заболеваемость выросла в два раза, в Оренбургской области и Удмуртии - почти втрое.
