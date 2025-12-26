Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Показатели заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в России в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" писала, что в России зафиксировали всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Эту инфекцию также называют "мышиной", поскольку грызуны - ее главные переносчики. За десять месяцев 2025 года число заразившихся на Урале выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Саратовской, Орловской областях и Башкирии заболеваемость выросла в два раза, в Оренбургской области и Удмуртии - почти втрое.
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости корью в России
25 декабря, 19:45
«
"В многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС как в целом по Российской Федерации, так и в большинстве субъектов, эндемичных по данной инфекции. Наиболее активные природные очаги ГЛПС располагаются в Приволжском федеральном округе. В 2025 году наблюдалась активизация природных очагов. Вместе с тем показатели заболеваемости в 3 раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в сезонный (осенний) период отмечался подъем заболеваемости ГЛПС за счет активизации природных очагов в некоторых регионах Приволжского федерального округа. Там был проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ухудшение эпидситуации не допущено.
"Сезонный рост заболеваемости населения связан с осенними миграциями мелких млекопитающих в постройки человека. Заражение людей в основном происходит в бытовых условиях, при нахождении в постройках сельской местности и в частном секторе, при проведении сельскохозяйственных работ, на территориях, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости с ними", - пояснили в ведомстве.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание. Характеризуется в динамике циклическими (примерно 2-4 года) и сезонными (летне-осенняя) подъемами заболеваемости.
Заболеваемость ГЛПС напрямую связана с численностью и инфицированностью носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах. Наиболее благоприятные условия для обитания мелких млекопитающих – носителей вирусов возбудителей ГЛПС складываются в широколиственных и мелколиственных лесах, характерных для Поволжья и Центральной России.