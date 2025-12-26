Путин обсуждал участие в заливке первого бетона "Пакш-2", заявил Лихачев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном предложение участвовать в церемонии заливки первого бетона для АЭС "Пакш-2" и в целом его поддержал, сообщил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.