Путин обсуждал участие в заливке первого бетона "Пакш-2", заявил Лихачев - РИА Новости, 26.12.2025
05:37 26.12.2025
Путин обсуждал участие в заливке первого бетона "Пакш-2", заявил Лихачев
Президент России Владимир Путин обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном предложение участвовать в церемонии заливки первого бетона для АЭС "Пакш-2" и в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T05:37:00+03:00
2025-12-26T05:37:00+03:00
россия
венгрия
алексей лихачев
виктор орбан
владимир путин
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
венгрия
россия, венгрия, алексей лихачев, виктор орбан, владимир путин, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Венгрия, Алексей Лихачев, Виктор Орбан, Владимир Путин, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин обсуждал участие в заливке первого бетона "Пакш-2", заявил Лихачев

Лихачев: Путин обсуждал с Орбаном участие в заливке первого бетона АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном предложение участвовать в церемонии заливки первого бетона для АЭС "Пакш-2" и в целом его поддержал, сообщил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Он отметил, что первым лицам двух стран предложат принять участие в церемонии заливки первого бетона АЭС "Пакш-2", которая намечена на начало февраля.
"Мы докладывали президенту об этом предложении. Он в целом его поддержал. Я знаю, что он его обсуждал с Орбаном. И, соответственно, будем ждать решений наших глав государств", - сказал Лихачев.
РоссияВенгрияАлексей ЛихачевВиктор ОрбанВладимир ПутинАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
