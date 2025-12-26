Рейтинг@Mail.ru
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище
16:39 26.12.2025
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище
Основателя телеканала РЕН ТВ, члена Академии российского телевидения Ирену Лесневскую похоронят в воскресенье на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2025
москва, ссср, ирена лесневская, академия российского телевидения
Москва, СССР, Ирена Лесневская, Академия российского телевидения
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище

Основателя РЕН ТВ Ирену Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основателя телеканала РЕН ТВ, члена Академии российского телевидения Ирену Лесневскую похоронят в воскресенье на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ее сын Дмитрий.
Лесневская скончалась в возрасте 83 лет.
Дмитрий сообщил, что прощание состоится в 12.00 на Востряковском кладбище, захоронение - ориентировочно в 15.00 на Даниловском кладбище.
"В 12 часов дня, в воскресенье, "Востряковское иудейское кладбище". В Востряково три кладбища, они все рядом, но это называется "Востряковское иудейское", которое в навигации забивается таким образом. Оно еще называется "Южное". Захоронение будет на Даниловском (кладбище - ред.), ориентировочно в 15 часов дня", - сказал Дмитрий.
Лесневская родилась 30 мая 1942 года.
В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году после расформирования Центрального телевидения СССР вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года - REN-TV, с 2010-го - РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005 году она стала президентом холдинга REN Media Group.
Ирена Лесневская - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Умерла основательница РЕН ТВ
24 декабря, 22:28
 
МоскваСССРИрена ЛесневскаяАкадемия российского телевидения
 
 
