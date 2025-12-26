Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище

«

"В 12 часов дня, в воскресенье, "Востряковское иудейское кладбище". В Востряково три кладбища, они все рядом, но это называется "Востряковское иудейское", которое в навигации забивается таким образом. Оно еще называется "Южное". Захоронение будет на Даниловском (кладбище - ред.), ориентировочно в 15 часов дня", - сказал Дмитрий.