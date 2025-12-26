https://ria.ru/20251226/lesnevskaja-2064934109.html
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Даниловском кладбище
Основателя телеканала РЕН ТВ, члена Академии российского телевидения Ирену Лесневскую похоронят в воскресенье на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основателя телеканала РЕН ТВ, члена Академии российского телевидения Ирену Лесневскую похоронят в воскресенье на Даниловском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ее сын Дмитрий.
скончалась в возрасте 83 лет.
Дмитрий сообщил, что прощание состоится в 12.00 на Востряковском кладбище, захоронение - ориентировочно в 15.00 на Даниловском кладбище.
"В 12 часов дня, в воскресенье, "Востряковское иудейское кладбище". В Востряково три кладбища, они все рядом, но это называется "Востряковское иудейское", которое в навигации забивается таким образом. Оно еще называется "Южное". Захоронение будет на Даниловском (кладбище - ред.), ориентировочно в 15 часов дня", - сказал Дмитрий.
Лесневская родилась 30 мая 1942 года.
В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году после расформирования Центрального телевидения СССР
вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года - REN-TV, с 2010-го - РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005 году она стала президентом холдинга REN Media Group.