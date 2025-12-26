Жена осужденного курского экс-депутата сложила полномочия в горсобрании

КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Супруга осуждённого за хищения на фортификациях экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева добровольно сложила полномочия депутата городского собрания Курска, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции супруги осужденного за хищения экс-депутата облдумы Максима Васильева. В пятницу, 26 декабря, обвиняемому в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутату курской облдумы Васильеву суд назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
"Светлана Васильева, жена экс-депутата Курской облдумы, осуждённого сегодня по делу о хищениях на фортификациях, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата горсобрания Курска. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава региона считает это единственно верным решением, так как, по его словам, ранее Васильева активно поддерживала супруга, пытаясь "прикрыть" его от закона.
"Также хочу разъяснить норму закона, по которой осуждён сам экс-депутат. Максимальный срок по вменённой ему части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") — 10 лет. Однако Васильев официально заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания на сообщников. В этом случае закон не позволяет суду назначать более 2/3 наказания от максимальной санкции... Наказание за своё преступление Васильев понесёт, и в этом — та самая необходимая справедливость", - отметил губернатор Курской области.