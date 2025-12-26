КС не принял жалобу воронежца, чей автомобиль задавил младенца на пляже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу водителя из Воронежской области, автомобиль которого задавил десятимесячного младенца на пляже после того, как в машину забрался двухлетний ребенок, следует из материалов суда.
Ранее, в феврале 2023 года, представитель прокуратуры Воронежской области сообщал РИА Новости, что суд приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя, чей автомобиль под Воронежем задавил десятимесячного младенца на пляже после того, как в машину забрался двухлетний ребенок.
Трагедия произошла вечером 8 августа 2021 года на пляже неподалеку от санатория имени Дзержинского. Ford Focus, внутри которого был двухлетний ребенок, наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. Младенец от полученных травм скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Фигурантом дела стал 34-летний водитель Ford Focus Максим Ряднов.
Согласно отказному определению КС РФ, которое опубликовано на его официальном сайте, Ряднов усомнился в конституционности отдельных положений Уголовного кодекса (УК) РФ, на основании которых ему был вынесен приговор. В их числе – часть третья статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Как разъясняется в определении Конституционного суда, эта норма подлежит применению в том числе и во взаимосвязи с пунктом 12.8 Правил дорожного движения, согласно которому водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение или использование в отсутствие водителя.
При этом суду в каждом конкретном случае необходимо устанавливать, какие именно требования не выполнил водитель и к каким последствиям это привело. Так, в частности, учитывается и то, чьи дети оказались в автомобиле, оставленном водителем, и как они туда попали.
"Таким образом, часть третья статьи 264 УК Российской Федерации сама по себе не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте, поскольку она ... не позволяет привлекать к уголовной ответственности водителя транспортного средства без учета ... всей совокупности обстоятельств, подтверждающих наличие соответствующего нарушения Правил дорожного движения, его причинной связи с наступившими общественно опасными последствиями, а также влияющих на оценку вины или невиновного причинения вреда, степень опасности личности водителя и допущенного им нарушения", - указал Конституционный суд.
КС отказал Ряднову в принятии жалобы к рассмотрению, поскольку она не соответствует требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", согласно которым жалоба признается допустимой.