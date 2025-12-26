КС не принял жалобу воронежца, чей автомобиль задавил младенца на пляже

«

"Таким образом, часть третья статьи 264 УК Российской Федерации сама по себе не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте, поскольку она ... не позволяет привлекать к уголовной ответственности водителя транспортного средства без учета ... всей совокупности обстоятельств, подтверждающих наличие соответствующего нарушения Правил дорожного движения, его причинной связи с наступившими общественно опасными последствиями, а также влияющих на оценку вины или невиновного причинения вреда, степень опасности личности водителя и допущенного им нарушения", - указал Конституционный суд.