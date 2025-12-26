В бухте Севастополя временно закрыли рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт из-за погодных условий, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении в Telegram-канале дирекции.
Также из-за ухудшения погодных условий и резкого усиления западного ветра приостановили работу три паромные линии, добавило ведомство.
Севастопольское управление МЧС уточнило, что в пятницу порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, ожидается небольшой дождь.
"На 28 и 29 декабря в Севастополе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду, морские волны 28 числа могут достигнуть высоты трех-четырех метров, а 29 (декабря - ред.) подняться до пяти метров. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
