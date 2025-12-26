Рейтинг@Mail.ru
Крымский депутат опроверг информацию о машине жены с откидными номерами - РИА Новости, 26.12.2025
17:54 26.12.2025
Крымский депутат опроверг информацию о машине жены с откидными номерами
Крымский депутат опроверг информацию о машине жены с откидными номерами - РИА Новости, 26.12.2025
Крымский депутат опроверг информацию о машине жены с откидными номерами
Депутат крымского парламента Михаил Смолянов заявил РИА Новости, что информация о принадлежащей его жене иномарке с откидными номерами является вбросом и не... РИА Новости, 26.12.2025
2025
Крымский депутат опроверг информацию о машине жены с откидными номерами

Крымский депутат Смолянов опроверг информацию о машине жены с откидными номерами

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Депутат крымского парламента Михаил Смолянов заявил РИА Новости, что информация о принадлежащей его жене иномарке с откидными номерами является вбросом и не соответствует действительности.
Ранее в соцсетях появилось видео из Симферополя, на котором очевидцы снимают BMW Х7 с откидными номерами, предполагая, что машина с антиштраф-системой может принадлежать жене крымского депутата Смолянова.
"Эта информация вброс и не соответствует действительности. Автомобиль, который якобы приписывают моей жене на том видео, не имеет никакого отношения к моей семье", - сказал Смолянов.
Суд - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады
16 декабря, 09:47
 
