В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины - РИА Новости, 26.12.2025
17:39 26.12.2025 (обновлено: 17:40 26.12.2025)
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
украина, республика крым, олег крючков, в мире
Украина, Республика Крым, Олег Крючков, В мире
Побережье Черного моря в поселке Новый свет
Побережье Черного моря в поселке Новый свет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Информационная атака началась на Крым со стороны Украины перед новогодними праздниками, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.
"Перед новогодними праздниками начались и информационные атаки на крымчан. Враг с помощью ИИ генерирует и переозвучивает видео чиновников, рассылает фальшивые указы и распоряжения. Сеет в соцсетях ложь и фальшивки", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, вся достоверная информация публикуется на официальных страницах органов власти и на сайтах, а также верифицированных страницах СМИ.
В комментарии РИА Новости Крючков уточнил, что информационная атака идет со стороны Украины.
