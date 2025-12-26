Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
15:45 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/krym-2064915980.html
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской - РИА Новости, 26.12.2025
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал сатанистской рождественскую речь Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.12.2025
владимир зеленский, владимир константинов
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской

Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал сатанистской рождественскую речь Владимира Зеленского.
"В видеообращении Зеленского по случаю католического Рождества особенно отчетливо проступило сатанистское рыло главаря киевского режима. Вот уж действительно черт из табакерки: выскочил и нагадил. Библия называет дьявола отцом лжи и человекоубийцей от начала. Таковы и его слуги", - сказал Константинов.
Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
