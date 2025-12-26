https://ria.ru/20251226/krym-2064915980.html
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской - РИА Новости, 26.12.2025
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал сатанистской рождественскую речь Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
владимир константинов
украина
В Крыму назвали рождественскую речь Зеленского сатанистской
