Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму - РИА Новости, 26.12.2025
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал объект инфраструктуры в поселке Кировское в Крыму, пожар тушат, жертв нет, сообщил советник главы полуострова Олег... РИА Новости, 26.12.2025
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму
В Крыму тушат пожар на объекте инфраструктуры после атаки ВСУ