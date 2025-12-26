Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 26.12.2025
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал объект инфраструктуры в поселке Кировское в Крыму, пожар тушат, жертв нет, сообщил советник главы полуострова Олег... РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
кировское (донецкая область)
республика крым
олег крючков
вооруженные силы украины
кировское (донецкая область)
республика крым
происшествия, кировское (донецкая область), республика крым, олег крючков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировское (Донецкая область), Республика Крым, Олег Крючков, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал объект инфраструктуры в поселке Кировское в Крыму, пожар тушат, жертв нет, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.
"В поселке городского типа Кировское ударом вражеского БПЛА поражен объект инфраструктуры. Идет тушение пожара. Жертв нет, гражданские объекты не пострадали", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
