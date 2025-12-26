В Хакасии сутенерш осудили за организацию борделя и похищение школьницы

КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Суд в Хакасии признал виновными двух женщин в организации борделя, вовлечении в занятие проституцией и похищении несовершеннолетней, которая подрабатывала втайне от сутенеров, и приговорил их к различным срокам лишения свободы с отсрочкой, сообщает региональный главк СК РФ.
По его данным, жительницы Абакана в период с января 2016 по октябрь 2024 года, являясь членами организованной группы, для получения материальной выгоды вовлекли в занятие проституцией 8 девушек, в том числе несовершеннолетнюю. Встречи с клиентами проходили в специально арендованных помещениях, также были организованы и выездные мероприятия по Абакану.
Кроме того, одна из фигуранток участвовала в похищении несовершеннолетней девушки, занимавшейся проституцией под контролем членов организованной группы, к которой было применено насилие за занятие проституцией без их посредничества.
"Приговором суда 33-летней осужденной назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, 40-летней осужденной - в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело в отношении организатора и семи участников преступной группы находится на завершающем этапе следствия.